Бывший мэр Перми Алексей Демкин покинул пост заместителя председателя правительства Пермского края после высказываний своего сына о родном городе. Об этом изданию «Коммерсантъ-Прикамье» сообщили в пресс-службе правительства.

Сам Демкин также подтвердил информацию об уходе. Его обязанности теперь будет исполнять зампред правительства края Алексей Борисов.

«Осознаю всю ответственность за высказывание своего сына. Поэтому посчитал правильным написать заявление по собственному желанию. Благодарю коллег из правительства за ценный опыт совместной работы», — приводит слова Демкина «Ъ».

В начале апреля в интернете распространилась видеозапись с сыном вице-премьера Ильей Демкиным. На кадрах молодой человек показывает свое утро на Бали и говорит, что некоторые его спрашивают, намерен ли он возвращаться в родной город. «На хрена мне Пермь?» — заключает Демкин-младший, демонстрируя окружающую природу.

По данным телеграм-канала Mash, Илья Демкин проживает на Бали с марта 2022 года на средства, полученные от строительной компании «Торговый дом ПЗСП», учредителем которой он является.

С 2020 года Алексей Демкин работал в администрации Перми, занимал должность первого заместителя главы города. До этого долгое время был гендиректором крупной строительной компании региона АО «ПЗСП».

С 2021 по 2023 год Демкин занимал пост мэра Перми. После отставки он вступил в должность зампреда правительства региона, где курировал работу министерства территориального развития и министерства по делам Коми-Пермяцкого округа.