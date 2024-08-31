На Камчатке перестал выходить на связь вертолет Ми-8 компании «Витязь-Аэро». Как сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко, на борту, предварительно, находятся 22 человека.

Кореняко рассказал, что воздушное судно совершало перелет с площадки в районе Вулкана Вачкажец на площадку Николаевка (17 км юго-западнее аэропорта Елизово). В назначенное время, около 07:15 мск, экипаж вертолета на связь не вышел.

«Предварительно, на борту вертолета — 22 человека: три члена экипажа и 19 пассажиров», — отметил Кореняко.

На поиски пропавшего вертолета вылетел другой борт «Витязь-Аэро». По словам собеседника ТАСС, в готовности направиться по маршруту находится еще один вертолет Ми-8 и наземная группировка спасателей. Также на поиски выдвинулась наземная группировка МЧС.

По данным телеграм-канала «112», Ми-8 должен был лететь несколько минут из-за небольшого расстояния (25 км), но за это время экипаж не выходил на связь. На борту находились два пилота и бортинженер. Канал отмечает, что воздушное судно должно было забрать 19 туристов с вулкана Вачкажец. Сейчас выясняется, успел он это сделать или нет.

Следственный комитет (СК) начал проверку по нарушению правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Поверку соблюдения законодательства в сфере безопасности полетов проводит и Камчатская транспортная прокуратура.