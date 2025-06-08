В Колумбии произошло нападение на сенатора и кандидата в президенты страны — Мигеля Урибе Турбая. Политик получил пулевое ранение, его госпитализировали в критическом состоянии, передает La Nacion.

Покушение на сенатора было совершено во время его выступления в рамках предвыборной кампании. На кадрах, опубликованных в сети, слышно, как выстрелы прерывают речь Турбая. Очевидец сообщил Blu Radio, что рядом с кандидатом в президенты раздалось три выстрела, минимум одна пуля попала в политика.

Собеседник La Nacion уточнил, что «подъехал какой-то парень на мотоцикле, <…> достал пистолет и произвел в него [Турбая] три выстрела в упор». Ранения, по его словам, были нанесены в области головы и груди. Источники El Tiempo утверждают, что мотоциклист подошел на полтора метра к кандидату в президенты и шесть раз выстрелил ему в спину, одна из пуль попала Турбаю в голову.

Сенатора госпитализировали, медики оценивают его состояние как критическое. По данным Caracol Radio, политик находится в сознании.

Мэр Боготы Карлос Фернандо Галан сообщил о задержании нападавшего. Как отмечает El Tiempo, стрелку 15 лет, при себе у него было огнестрельное оружие. Предполагаемый злоумышленник также получил ранение, охрана Турбая выстрелила ему в ногу. Несовершеннолетнего доставили в больницу.

«Нападение на демократию»

La Nacion пишет, что США возложили вину за произошедшее на правительство действующего президента Густаво Петро. Вместе с тем сам лидер Колумбии осудил нападение на Турбая.

«Этот акт насилия является нападением не только на личную неприкосновенность сенатора, но и на демократию, свободу мысли и законное осуществление политики в Колумбии», — говорится в заявлении администрации президента.

Министр обороны Колумбии Педро Санчес на своей странице в X также осудил нападение на сенатора. По его словам, военное и полицейское руководство проводит совещание, чтобы «наметить стратегию реагирования на эту ситуацию». Он напомнил, что власти предлагают денежное вознаграждение за информацию, которая позволит поймать виновного.

«Насилие никогда не может быть средством. <…> Я искренне надеюсь, что [Турбай] в порядке и вне опасности», — написала в социальной сети X канцлер Лаура Сарабия. Сенатор Сандра Рамирес добавил, что политические разногласия «разделяют нас», но жизнь «должна быть превыше всего».

Мигель Урибе Турбай — колумбийский юрист и политик, который родился 24 января 1986 года в Боготе. Он внук Хулио Сесара Турбая Айялы — президента Колумбии в 1978-1982 годах — и сын журналистки и политической активистки Марии Виктории Турбай Котри.

Урибе Турбай получил юридическое образование в Университете Лос-Андес в Колумбии, затем продолжил обучение в Гарварде и Университете Джорджтауна. С 2016 по 2018 годы он занимал пост секретаря правительства города Богота при мэре Энрике Пеньялосе.

В 2019 году Турбай выдвинул свою кандидатуру на пост мэра Боготы как независимый кандидат с поддержкой правых и центристских сил, но занял четвертое место, уступив Клаудии Лопес.

В 2022 году Турбай был избран сенатором от Демократического центра — партии, основанной бывшим президентом Альваро Урибе Велесом. В Сенате он активно выступал против политики действующего президента Колумбии.