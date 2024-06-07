По данным «Медиазоны»*, прокуратура с апреля 2024 года все чаще составляет на журналистов издания, а также экспертов и читателей административные протоколы.
В конце апреля штраф получил журналист «Медузы»** Дмитрий Кузнец — его признали виновным в участии в деятельности «нежелательной организации» и оштрафовали на 10 тыс. рублей за участие в подкасте «Что случилось?», который выпускает издание. После этого по той же статье и на ту же сумму оштрафовали журналистку «Медузы»** Анастасию Жвик*.
«Медиазона»* указывает, что протоколы также поступали на издательницу «Медузы»** Галину Тимченко, специального корреспондента издания Светлану Рейтер и журналистку Асю Зольникову.
За участие в деятельности «нежелательной организации» может быть предусмотрена административная ответственность согласно ст. 20.33 КоАП. Максимальное наказание по этой статье — 15 тысяч рублей. За повторное участие фигуранту грозит уголовная ответственность (ч. 1 ст. 284.1 УК РФ) и максимальное наказание — до 14 лет лишения свободы.
*включены Минюстом России в реестр иностранных агентов
**включена Минюстом России в реестр иностранных агентов и признана нежелательной организацией