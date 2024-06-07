Савеловский районный суд Москвы зарегистрировал административный протокол в отношении кинокритика Антона Долина* по делу об участии в деятельности нежелательной организации (ч. 1 ст. 20.33 КоАП). Об этом говорится в карточке дела, на которую обратило внимание издание «Медиазона»*.
Что именно стало причиной для составления протокола, неизвестно. Дата заседания суда также пока не назначена. Сам кинокритик, как сообщает «Медиазона»*, узнал об административном деле от журналиста издания.
Антон Долин* — российский кинокритик и журналист. Он начинал свою карьеру на радиостанции «Эхо Москвы», где работал ведущим и корреспондентом. Кроме того, Долин* также был кинообозревателем программы «Вечерний Ургант», которая выходила на «Первом канале», и вел программу «Великая сотня двадцатого века: 100 фильмов, которые необходимо посмотреть» на радиостанции «Маяк». C 2017 года Долин* — постоянный автор «Медузы»**.

По данным «Медиазоны»*, прокуратура с апреля 2024 года все чаще составляет на журналистов издания, а также экспертов и читателей административные протоколы.

В конце апреля штраф получил журналист «Медузы»** Дмитрий Кузнец — его признали виновным в участии в деятельности «нежелательной организации» и оштрафовали на 10 тыс. рублей за участие в подкасте «Что случилось?», который выпускает издание. После этого по той же статье и на ту же сумму оштрафовали журналистку «Медузы»** Анастасию Жвик*.

«Медиазона»* указывает, что протоколы также поступали на издательницу «Медузы»** Галину Тимченко, специального корреспондента издания Светлану Рейтер и журналистку Асю Зольникову.

За участие в деятельности «нежелательной организации» может быть предусмотрена административная ответственность согласно ст. 20.33 КоАП. Максимальное наказание по этой статье — 15 тысяч рублей. За повторное участие фигуранту грозит уголовная ответственность (ч. 1 ст. 284.1 УК РФ) и максимальное наказание — до 14 лет лишения свободы.

*включены Минюстом России в реестр иностранных агентов

**включена Минюстом России в реестр иностранных агентов и признана нежелательной организацией