Что именно стало причиной для составления протокола, неизвестно. Дата заседания суда также пока не назначена. Сам кинокритик, как сообщает «Медиазона»*, узнал об административном деле от журналиста издания.

Антон Долин* — российский кинокритик и журналист. Он начинал свою карьеру на радиостанции «Эхо Москвы», где работал ведущим и корреспондентом. Кроме того, Долин* также был кинообозревателем программы «Вечерний Ургант», которая выходила на «Первом канале», и вел программу «Великая сотня двадцатого века: 100 фильмов, которые необходимо посмотреть» на радиостанции «Маяк». C 2017 года Долин* — постоянный автор «Медузы»**.

По данным «Медиазоны»*, прокуратура с апреля 2024 года все чаще составляет на журналистов издания, а также экспертов и читателей административные протоколы.

В конце апреля штраф получил журналист «Медузы»** Дмитрий Кузнец — его признали виновным в участии в деятельности «нежелательной организации» и оштрафовали на 10 тыс. рублей за участие в подкасте «Что случилось?», который выпускает издание. После этого по той же статье и на ту же сумму оштрафовали журналистку «Медузы»** Анастасию Жвик*.

«Медиазона»* указывает, что протоколы также поступали на издательницу «Медузы»** Галину Тимченко, специального корреспондента издания Светлану Рейтер и журналистку Асю Зольникову.