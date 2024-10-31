Тверской районный суд Москвы зарегистрировал административное дело по статье о дискредитации Вооруженных сил России (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП) в отношении комика и блогера Данилы Поперечного*. Карточка дела появилась в базе судов Москвы.

Согласно информации в карточке, протокол в отношении Поперечного* составили в отделе МВД по Тверскому району. По административной статье о дискредитации армии комику грозит штраф в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

Что стало причиной составления протокола, не уточняется.

26 октября ТАСС со ссылкой на судебные документы сообщил, что Поперечный* «уехал [за пределы РФ] в связи с проведением СВО на Украине». К какому делу относятся документы, содержащие эту информацию, агентство не уточнило.

В июне Минюст России внес Поперечного* в реестр иностранных агентов. В обосновании этого решения ведомство указало, что комик участвовал «в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными агентами и иностранными СМИ», а также выступал против военной операции на Украине. Поперечный* через суд требовал исключить его из реестра, но безуспешно.

В начале октября в Минюсте сообщили, что причиной внесения Поперечного* в реестр иноагентов стало получение блогером средства от иностранных компаний: $55,8 тыс. от Google Ireland Limited и $6,4 тыс. от Fullscreen.

Сам Поперечный*, комментируя пояснения ведомства, заявил, что средства, которые он получал от Google, были переведены по партнерской программе YouTube (принадлежит Google), в рамках которой в роликах размещалась реклама российских компаний.

«Я получал эти деньги не с показа зарубежной рекламы. Это просто обычная партнерка с русской рекламой. Русские компании внесли деньги в Google, чтобы русские прероллы (рекламный видеоролик, который транслируется перед видеоматериалом. — Прим. RTVI) показывали на YouTube русским людям», — сообщил блогер в своем телеграм-канале.

Агентство РИА Новости со ссылкой на судебные документы писало, что еще одной причиной внесения блогера в перечень стала политическая деятельность в четырех видеороликах, размещенных на его YouTube-канале. Как уточняет агентство, в одном из них он рассуждал о выборах президента.

Данила Поперечный* уехал из России через несколько месяцев после начала боевых действий на Украине. В настоящий момент он проживает в США.

* внесен Минюстом в реестр иноагентов