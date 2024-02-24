В одном из цехов Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) произошел пожар, сообщил в ночь на 24 февраля губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. По его словам, спецслужбы проверяют версию о возгорании в результате падения беспилотника. Что известно об инциденте — в материале RTVI.

Что произошло на НЛМК

Телеграм-канал Mash сообщил о «сильном пожаре» на НЛМК в 3:26 мск. Перед возгоранием очевидцы слышали «звуки беспилотников», говорится в публикации. Mash предположил, что «по ним могла отработать ПВО».

Телеграм-канал Baza также писал о том, что причиной возгорания на НЛМК мог стать удар БПЛА. По данным канала, загорелся открытый склад угля — удар пришелся по коксохимическому цеху, где находятся холодильные установки. Бывший сотрудник предприятия в беседе с анонимным телеграм-каналом «ВЧК-ОГПУ» сообщил, что пожар произошел в цеху агломерации и подготовки руды.

О возможных ударах БПЛА по НЛМК писал также проект «Осторожно, новости». По данным телеграм-канала, перед началом пожара в районе НЛМК местные жители слышали три взрыва. Помимо этого, «Осторожно, новости», ссылаясь на сотрудников комбината, утверждали, что в результате взрывов пострадал один человек.

В сообщении на странице НЛМК во «ВКонтакте» говорится, что около 1:40 мск на территории коксохимического производства произошел «хлопок», после чего пожар был оперативно локализован на площади 2 кв. м. В публикации утверждается, что в результате никто не пострадал, причины произошедшего уточняются.

Агентство «РБК-Украина» со ссылкой на источники сообщило, что пожар на НЛМК произошел в результате атаки дронов, организованной Службой безопасности Украины и украинской военной разведкой. Официальных заявлений Киева о произошедшем не поступало.

Новолипецкий металлургический завод был запущен в 1934 году. Сейчас комбинат является основной производственной площадкой группы НЛМК и крупнейшим в России производителем стали. На сайте предприятия указано, что по итогам 2021 года мощности завода составляли 14,2 млн т. Основной акционер НЛМК — Владимир Лисин, который контролирует более 79,3% группы через Fletcher Group Holdings Limited. 20,7% акций компании находятся в свободном обращении.

Реакция липецких властей

В 3:55 мск 24 февраля губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что пожар на НЛМК потушен. По его данным, пострадавших нет, а угроза выбросов опасных веществ отсутствует.

«По неподтвержденной спецслужбами информации причиной возгорания стало падение летательного аппарата. Сейчас эту информацию и опубликованные в социальных сетях видео проверяют», — написал глава региона в своем телеграм-канале.

Утром 24 февраля Артамонов сообщил, что вскоре после полуночи «был получен сигнал об авиационной опасности» в Липецкой области, после чего военные перехватили два беспилотника. Как отмечается в сообщении губернатора отбой авиационной тревоги «был передан в 4:08″, жертв нет».

В связи с ночной атакой беспилотников и публикацией видео в соцсетях все спецслужбы области приведены в режим максимальной готовности, добавил Артамонов.

«Понимаю, что все взволнованы опубликованными в соцсетях видео и сообщениями. Спецслужбы проверяют информацию о беспилотниках, как и первоисточник видео. Прошу не поддаваться панике и доверять только официальной информации. Сейчас похожие новости приходят и из соседних регионов», — говорится в сообщении главы региона.

На фоне сообщений об инциденте на НЛМК Минобороны России сообщило, что в ночь на 24 февраля украинских дроны пытались атаковать объекты в Курской (один БПЛА), Липецкой (два БПЛА) и Тульской областях (один БПЛА).