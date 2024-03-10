В Краснодарском крае может появиться памятник основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину и командиру этого вооруженного формирования Дмитрию Уткину, утверждают связанные с «Вагнером» телеграм-каналы.

Вечером 9 марта фотографию памятника опубликовал канал Grey Zone. На ней запечатлены ростовые фигуры Пригожина и Уткина в военной экипировке, на постаменте выгравированы жетоны с личными номерами и позывными — Первый (Пригожин) и Девятый (Уткин). Утром 10 марта снимок памятника выложил и телеграм-канал «Оркестр Вагнера».

Оба канала утверждают, что памятник предположительно будет поставлен на территории часовни ЧВК «Вагнер» в Горячем Ключе. Пригожин ранее называл ее «личной часовней ЧВК “Вагнер”».

Издание «Подъем» сообщает, что инициаторы установки памятника Пригожину и Уткину не утверждали проект у властей. В администрации города Горячий Ключ пояснили, что ее разрешение и не требуется, поскольку речь идет о частной территории.

«На частной территории они могут без согласования установить малую архитектурную форму. По классификации это может быть установлено как малая архитектурная форма», — рассказали в администрации.

В мэрии Горячего Ключа заверили, что не имеют претензий к инициаторам установки памятника, поскольку речь идет о территории, которая находится в частной собственности.