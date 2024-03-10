В Краснодарском крае может появиться памятник основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину и командиру этого вооруженного формирования Дмитрию Уткину, утверждают связанные с «Вагнером» телеграм-каналы.
Вечером 9 марта фотографию памятника опубликовал канал Grey Zone. На ней запечатлены ростовые фигуры Пригожина и Уткина в военной экипировке, на постаменте выгравированы жетоны с личными номерами и позывными — Первый (Пригожин) и Девятый (Уткин). Утром 10 марта снимок памятника выложил и телеграм-канал «Оркестр Вагнера».
Оба канала утверждают, что памятник предположительно будет поставлен на территории часовни ЧВК «Вагнер» в Горячем Ключе. Пригожин ранее называл ее «личной часовней ЧВК “Вагнер”».
Издание «Подъем» сообщает, что инициаторы установки памятника Пригожину и Уткину не утверждали проект у властей. В администрации города Горячий Ключ пояснили, что ее разрешение и не требуется, поскольку речь идет о частной территории.
«На частной территории они могут без согласования установить малую архитектурную форму. По классификации это может быть установлено как малая архитектурная форма», — рассказали в администрации.
В мэрии Горячего Ключа заверили, что не имеют претензий к инициаторам установки памятника, поскольку речь идет о территории, которая находится в частной собственности.
- Бойцы ЧВК «Вагнер» во главе с Евгением Пригожиным 23-24 июня 2023 года предприняли попытку вооруженного мятежа. Пригожин, критиковавший Минобороны, заявлял, что начинает «марш справедливости», в рамках которого 25 тыс. человек пойдут «разбираться, почему в стране творится беспредел».
- Впоследствии Пригожин по согласованию с Москвой уехал в Беларусь, но ровно через два месяца, 23 августа, погиб в результате крушения бизнес-джета Embraer в Тверской области. Помимо создателя ЧВК «Вагнер», на борту находились и другие представители компании, в том числе Дмитрий Уткин.