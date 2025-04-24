В Краснодарском крае отправили в СИЗО пару, обвиняемую в убийстве их годовалого сына в Крымске в 2020 году. Мужчина и женщина сознались в содеянном и указали следствию на лесной участок, где они спрятали тело ребенка. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета России по Краснодарскому краю.

Преступление удалось раскрыть только спустя пять лет, поскольку 18 апреля 2025 года в полицию поступило заявление от дедушки убитого мальчика. Он не был в курсе трагической гибели внука, однако не видел его с августа 2020 года, а мать ребенка всячески уклонялась от общения с родственниками.

В результате следователи установили, что женщина и ее сожитель действительно причастны к преступлению. Пара покинула Краснодарский край незадолго до обращения дедушки в полицию, но их нашли в Московской области.

«Установлена причастность 27-летней матери ребенка и ее 33-летнего сожителя к убийству малолетнего, которые за несколько дней до обращения дедушки в следственные органы покинули территорию Краснодарского края, их местонахождение было установлено в Московской области», — сообщили в СУ СК России по Кубани.

В ходе допроса мужчина и женщина сознались в том, что в ночь на 1 сентября в городе Крымске они совершили убийство ребенка, оставив его тело в лесополосе. Свой поступок они объяснили сложным материальным положением, заявив о невозможности дальнейшего обеспечения мальчика.

Паре предъявлено обвинение в убийстве малолетнего, совершенном группой лиц по предварительному сговору (пп. в, ж ч. 2 ст.105 УК РФ). Им грозит до 20 лет лишения свободы, либо пожизненное заключение.