В Краснодаре задержан капитан экипажа гражданского самолета, его подозревают в финансировании ВСУ, сообщает УФСБ по Кубани. Дело возбуждено по статье 275 УК России («Госизмена»), максимальное наказание по ней — пожизненный срок.

По версии ведомства, пилот 1968 года рождения по своей инициативе связался с волонтером, который собирает деньги для ВСУ, и перевел криптовалюту на указанный им счет.

В ФСБ уточнили, что задержанный является командиром воздушного судна одного из объектов гражданской авиации Южного федерального округа (ЮФО). Сейчас мужчина находится в СИЗО.

17 января в ФСБ сообщили о задержании в Севастополе местного жителя, которого подозревают в передаче военной разведке Украины данных об объектах ПВО и Черноморского флота России. По версии следствия, мужчина вступил в чат, который координировался Главным управлением разведки Министерства обороны Украины и передавал данные о «местоположении постов воздушного наблюдения, ПВО, подразделений Черноморского флота в Севастополе».



В ведомстве отметили, что эта информация в дальнейшем использовалась украинскими войсками для нанесения ударов по российским военным объектам. Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). Мужчина арестован.