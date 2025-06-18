Полиция задержала девочек 13 и 14 лет, которые повредили монумент «Погибшим воинам 1941-1945 годов». Инцидент произошел в станице Петровской Славянского района Краснодарского края.

Заявление о разоренном мемориале на улице Чапаева 13 июня подал в отделение полиции житель Петровской. Он сообщил о девочках, вырывающих и кидающих бархатцы у памятника. В телеграм-канале «ЧП Краснодар» опубликовано видео с места инцидента.

«Это цветы за деньги <…> директора школы нашей», — говорит на записи одна из девочек.

«Я лица не буду снимать», — обещает за кадром мальчик, запечатлевший разорение клумб.

Автор видео пообещал подросткам проблемы с полицией, а также заявил, что их заставят сажать вырванные из земли цветы. Но это не остановило девочек. В конце записи они гонятся за мальчиком, замотавшим лицо футболкой.

«Установлено, что в День России, 12 июня, подростки находились около памятника, и, по необъяснимым причинам, стали вырывать цветы из клумбы и разбрасывать их на мемориале», — говорится в заявлении пресс-службы управления МВД по Краснодарскому краю.

Личности школьниц установлены. Полицейские провели с девочками и их родителями профилактическую беседу. Возможно, подростки будут взяты на профилактический учет.