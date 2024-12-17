На испанском острове Майорка ученые обнаружили останки древнейшего предка современных млекопитающих. Этот горгонопс был саблезубым хищником, и жил примерно 280 млн лет назад, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature Communications.

Известно, что первые настоящие млекопитающие появились на Земле примерно 200 млн лет назад, немногим позже появления на планете динозавров. Но млекопитающие стали последними представителями более древней группы группы животных, терапсид, объединяющей млекопитающих и их вымерших родственников.

С одной стороны, те предки млекопитающих не были очень похожи на современных зверей, но уже приобретали признаки, которыми обладают млекопитающие — это и особые выемки на сторонах черепа для крепления челюстных мышц, и структуры на кости нижней челюсти, которые позднее превратились в косточки среднего уха.

Ученые под руководством Жозепа Фортуни обнаружили костные останки предка млекопитающих, относящихся к горгонопсам — одним из самых древних и примитивных терапсид. «Горгонопсы наиболее близки к млекопитающим, чем к каким-либо другим живущим на планете существам, — пояснил Кен Ангельчик, соавтор исследования. — У них нет современных потомков, но, хотя они не являются нашими прямыми предками, они связаны с видами, которые были нашими прямыми предками».

До недавнего времени древнейшими из найденных горгонопсов считались животные, обитавшие примерно 265 млн лет назад. Возраст новой находки гораздо старше (270-280 млн лет). «Скорее всего, это древнейшие горгонопсы на планете», — считает Фортуни.

Останки были обнаружены на испанском острове Майорка, который в период существования этих животных был частью суперконтинента Пангея и находился в экваториальных широтах. Обнаружение останков горгонопсов в этом месте само по себе удивило ученых — ранее кости этих животных находили в более высоких широтах — в России и ЮАР.

«Огромное число костных останков поражает. Мы обнаружили что угодно, начиная от фрагментов черепа, позвоночника и ребер до хорошо сохранившейся бедренной кости», — пояснил соавтор работы Рафель Матамалес. Эти находки помогли выяснить и подробности об образе жизни этого горгонопса.

«Если бы вы встретили его гуляющим по улице, он бы чем-то напомнил среднего размера собаку, ростом с хаски. Но у него вовсе не было шерсти и похожих на собачьи ушей. Но это древнейшее из найденных учеными животных с длинными саблевидными зубами», — пояснил Ангельчик. По его словам, саблезубость указывает на то, что эти горгонопсы были высшими хищниками в период их обитания. Как и современные млекопитающие, горгонопсы уже были теплокровными, но откладывали яйца.