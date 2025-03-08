Двести пар обуви были обнаружены группой родственников пропавших без вести «Воины-поисковики» в подпольном крематории на ранчо в мексиканском штате Халиско. Это, как пишет The Guardian, стало очередным «тревожным свидетельством кризиса насильственных исчезновений в стране, связанных с организованной преступностью».

Крематорий был найден по анонимной наводке. Власти подтвердили, что там обнаружены сгоревшие человеческие останки и пустые гильзы. «Воины-поисковики» утверждают, что находившиеся в крематории кости принадлежат пропавшим без вести людям.

«Они должны провести тщательную проверку. Мы просим их привести собак для поиска человеческих останков и костей», — заявила представительница группы Индира Наварро.

Крематорий был найден на ранчо, взятым властями под охрану несколько месяцев назад, в ходе операции, которая привела к аресту 10 вооруженных людей, освобождению двух похищенных и обнаружению тела. Предполагалось, что картель «Халиско» использовал это место для вербовки и обучения новых бойцов, там была создана примитивная «полоса препятствий» для тренировок.

Картель «Халиско», который администрация президента США Дональда Трампа недавно объявила международной террористической организацией, является одной из самых влиятельных организованных преступных группировок Мексики и занимается торговлей наркотиками и людьми по всей стране и за рубежом.

Мексиканские власти заявили, что территория ранчо обширная и до сих пор исследована не полностью, а печи и останки были «скрыты под слоем земли и кирпичной плитой, что помешало их обнаружению при первоначальном осмотре». Группа «Воинов-поисковиков» узнала о крематории из анонимного сообщения.

Прибыв на ранчо на этой неделе, поисковики обнаружили сарай с одеждой, сумками, рюкзаками, чемоданами и обувью, разбросанными по земле. Через несколько часов они нашли первую из трех подземных печей.

Властям еще предстоит определить, скольким людям могут принадлежать останки, найденные на ранчо. По данным Национальной поисковой комиссии, в штате Халиско числится почти 15 тысяч пропавших без вести — это самый высокий показатель среди мексиканских штатов.

Официально по всей стране в качестве пропавших зарегистрированы свыше 100 тысяч человек, но в реальности их может быть больше, поскольку многие граждане боятся сообщать властям о пропаже своих близких. В 2022 году местная активистка, искавшая своего сына, была убита — и это оказался третий такой случай за год.