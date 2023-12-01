На московском рынке «Садовод» загорелись торговые павильоны, проводится эвакуация посетителей и персонала, ведется тушение пожара, сообщает МЧС России в своем телеграм-канале.

Горят несколько торговых павильонов на линиях 19 и 20, огонь быстро распространяется, передает телеграм-канал Msk1. Baza уточняет, что возгорание произошло в 86-м павильоне на 20-й линии. «Есть угроза перехода огня на верхние этажи в складскую часть, площадь пожара — 150 квадратных метров», — говорится в сообщении канала. По его данным, при пожаре пострадали два человека.

Mash утверждает, что один из пострадавших — это продавец, который пытался спасти свой товар от огня и в результате отравился угарным газом. СМИ отмечают, что пламя продолжает быстро распространяться.