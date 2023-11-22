Два человека погибли при взрыве автомобиля на Радужном мосту между США и Канадой, который проходит над Ниагарским водопадом. Кроме того, в результате ЧП пострадал пограничник, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источники.

Обновление. Телекомпания ABC со ссылкой на источники сообщила, что правоохранительные органы обнаружили на месте происшествия «чемодан или портфель», в котором может находиться взрывное устройство. На месте работают саперы.

По его данным, ФБР расследует происшествие на мосту как попытку теракта. По предварительной информации, в машине находилась взрывчатка.

Как передает CNN, взрыв раздался на американской части моста. До того, как произошел взрыв, автомобиль проехал первый контрольно-пропускной пункт, где проверяются документы, удостоверяющие личность.

Власти пока не знают, что стало причиной взрыва. На месте происшествия работают ФБР, полиция штата Нью-Йорк и таможенная и пограничная служба США. Правоохранители разыскивают второй автомобиль, который может быть связан со взрывом.

Сейчас мост и пограничные пункты в районе Ниагарского водопада закрыты. Федеральные власти пытаются получить видео с разных ракурсов, поскольку показания свидетелей разнятся, сообщили источники CNN.

В Белом доме после инцидента заявили, что «внимательно следят» за ситуацией в районе моста над Ниагарским водопадом. Там также уточнил, что президент США Джо Байден в сейчас находится в Нантакете, штат Массачусетс, где с семьей празднует День благодарения.

В канцелярии премьер-министра Канады Джастина Трюдо сообщили, что он уже проинформирован о взрыве на Радужном мосту и находится в контакте с официальными лицами США.

Министр общественной безопасности Канады Доминик Леблан в свою очередь заявил, что Оттава «чрезвычайно серьезно» относится к взрыву автомобиля на пограничном переходе и регулярно получает обновления от властей США, Королевской канадской конной полиции и пограничных служб, но пока не будет спекулировать относительно возможных причин случившегося

По словам Леблана, в ближайшее время он намерен поговорить с министром внутренних дел США.

Трюдо поддержал мнение министра и сказал, что взрыв на «очевидно, очень серьезная ситуация» и дополнительные меры «рассматриваются и активируются». Позднее, выступая в парламенте, премьер заявил, что канадская граница закрыта в районе взрыва на Радужном мосту и на ближайших с США погранпунктах.