На территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Дзержинском районе Калужской области после падения беспилотника произошел пожар, сообщил губернатор региона Владислав Шапша. По его словам, огонь потушили — пострадавших, по предварительным данным, нет.

Местные жители в разговоре с телеграм-каналом Shot рассказали, что «несколько мощных взрывов» прозвучали около 01:00 мск в районе «Первого завода». Незадолго до этого, по их словам, были слышны характерные звуки пролета беспилотников, затем стал виден пожар и дым в районе местной нефтебазы.

О том, что БПЛА атаковали «Первый завод», пишет и РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. Там сообщили, что на территории предприятия загорелись три емкости с дизельным топливом и одна с мазутом. Сотрудники завода были эвакуированы с НПЗ около полуночи, сообщили в беседе с телеграм-каналом Astra местные жители.

На сайте «Первого завода» указано, что это крупнейшее действующее предприятие Калужской области. Его основной вид деятельности — переработка товарной нефти и газоконденсата (номинальная мощность переработки составляет 1,2 млн тонн в год), а также их последующая реализации на внутреннем и внешнем рынках. Сейчас завод находится на реконструкции.

Минобороны России об атаке БПЛА на Калужскую область не сообщало. В ведомстве указали, что в ночь на 10 мая средства ПВО сбили пять украинских беспилотников: три — над территорией Брянской области, один — над территорией Московской области и один над территорией Белгородской области.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что одна из атак была отражена в подмосковном Подольске. БПЛА, по его словам, летел на Москву. На месте падения обломков разрушений и пострадавших нет. Об отсутствии порождений и жертв также сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Глава Курской области Роман Старовойт рассказал, что украинские БПЛА атаковали дронами-камикадзе поселок Теткино Глушковского района. В результате загорелись три дома — никто не пострадал.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал о запуске и отмене сигнала ракетной опасности, однако ночные атаки на регион не комментировал.