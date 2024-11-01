На Казанском направлении Московской железной дороги (МЖД) «в результате вмешательства посторонних лиц» загорелись релейные шкафы, передает пресс-служба железной дороги.

«Сегодня в 5:23 на перегоне Люберцы-Перово-1 Казанского направления МЖД, по предварительной информации, в результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта, произошло возгорание релейных шкафов», — сказано в сообщении МЖД.

На время ликвидации возгорания и восстановительных работ движение поездов на участке организовано со снижением скорости.

«В связи с этим в настоящее время в пути с отклонением от графика следуют поезда Казанского направления в обе стороны, с увеличенным интервалом курсируют МЦД-3», — предупредили в пресс-службе.

Также МЖД напомнила об уголовной ответственности за вмешательство посторонних лиц в деятельность железной дороги.

В конце октября в Санкт-Петербурге были задержаны двое 19-летних подозреваемых в совершении серии поджогов релейных шкафов на железнодорожных перегонах. По данным следствия, задержанные устраивали поджог с помощью бензина и действовали по указанию куратора, с которым общались в мессенджере. В отношении них возбуждено уголовное дело о терроризме (п. «а», ч. 2, ст. 205 УК РФ). Оба подозреваемых заключены под стражу.

25 мая Мещанский суд Москвы на два месяца арестовал 22-летнего безработного Владимира Нуждина, который обвиняется в поджоге двух релейных шкафов на участке железнодорожного пути «Электрозаводская — Сортировочная» в Лефортово.