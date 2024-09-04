На острове Пхукет в Таиланде погиб гражданин России, его тело со следами пыток обнаружили 3 сентября недалеко от пляжа Карон. Об этом сообщил телеканал Channel 8.

По его информации, неизвестные сбросили тело россиянина в придорожную канаву вблизи городского пляжа. Рядом с ним полицейские нашли черную сумку с документами, которые помогли установить личность погибшего.

Как показало предварительное расследование, погибшим оказался 27-летний россиянин Илья Орлов. В Таиланд он прибыл в конце апреля в составе туристической группы. У мужчины была оформлена туристическая виза, которая позволяла ему свободно находиться на территории королевства 90 дней, отмечает издание.

По данным Channel 8, на теле Орлова обнаружили множественные порезы, а на голове и руках были найдены синяки. По предварительной версии, причиной его смерти стали порезы крупных кровеносных сосудов.

Следствие допускает, что россиянина могли убить в другом месте днем ранее, а уже после — бросить его тело в канаву.

Как передает телеканал, тело россиянина отправили на экспертизу.

Полицейские уже начали расследование обстоятельств смерти мужчины. В частности, специалисты проверяют записи с камер видеонаблюдения в ближайших к месту преступления заведениях. Следователи допускают, что у погибшего мог возникнуть конфликт с местной бандой преступников.

По информации Channel 8, в сумке Орлова был найден паспорт женщины, также приехавшей из России. Ее личность телеканал не раскрыл. Полиция Таиланда начала поиски россиянки в рамках расследования дела о гибели россиянина.

Генеральный консул России в провинции Пхукет Егор Иванов сообщил ТАСС, что российский МИД проинформирован о ситуации. По словам дипломата, в консульстве выясняют обстоятельства случившегося.

Представитель российского дипломатического ведомства добавил, что полиция Таиланда устанавливает место жительства мужчины и женщины, чьи паспорта были найдены в сумке убитого.