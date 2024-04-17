Житель Краснодарского края Вячеслав Ревун во время прогулки по берегу Черного моря от станицы Благовещенской в сторону Витязево обнаружил более 40 тел погибших дельфинов. По предположению мужчины, это могут быть афалины, которые занесены в Красную книгу.

Черноморские афалины — редкий вид дельфинов, который внесен в Красную книгу еще со времен СССР. Эти животные обитают на мелководье Черного моря и иногда встречаются в водах Средиземноморья. Длина взрослой особи составляет в среднем 2—2,5 метра, но встречаются и трехметровые дельфины. Точное количество черноморских афалин неизвестно. По данным ученых, в Черном море осталось около 5 тыс. особей.

Судя по фото, которые опубликовал житель края, дельфины погибли в разное время. У некоторых на телах видны глубокие раны.

«Причина [гибели дельфинов] одна, точнее их две. [Первая —] это экология Черного моря, которая с каждым годом ухудшается. [Вторая —] вылов рыбы, которой дельфины питаются, потому что им не хватает пропитания. Их много, а рыбы все меньше. Поэтому некоторые просто обессиленные, голодные либо уже травмированные <…> в сетях. Их всех выносит на берег», — рассказал Ревун в своем телеграм-канале.

Он отметил, что сети — серьезная причина массовой гибели дельфинов, поскольку они «также охотятся на рыбу, которая в сеть заплывает», а попадая в сеть, «они уже очень редко могут оттуда выбраться».

Эколог Анатолий Баташев в беседе с «Известиями» подтвердил, что на массовую гибель дельфинов в том числе влияет загрязнение Черного моря.

«Сейчас с паводками поступает огромное количество мусора в Черное море, которое смывается с берегов. <…> Вода естественным образом гонит мусор в Черное море. Более того, была катастрофа на Каховском водохранилище, тоже гигантское количество отходов попало в Черное море», — объяснил он.

По словам эколога, в числе причин также рыболовные снасти, вода из канализации, сбои в гидролокации. «Здесь важно четко понимать, что, когда мы видим значительное количество дельфинов, которые выбросились на ограниченном участке пляжа, значит, там действительно не только естественные причины, но и причины техногенного характера», — добавил эксперт.

Руководитель Научно-экологического Центра спасения дельфинов «Дельфа» Татьяна Белей в разговоре с KrasnodarMedia отметила, что китообразные гибнут на всем черноморском побережье, не только в Анапе. По ее словам, точные причины смерти дельфинов, которых вынесло на пляжи станицы Благовещенской, сейчас назвать сложно.

«Возможно, часть из них погибла в результате попадания в сети, а часть из-за интоксикации или инфекции. После таяния снегов со штормами, ливнями, вместе с реками в море попадает много производственных, аграрных, канализационных стоков, дельфины начинают болеть. Дельфины погибают и от вирусных заболеваний», — сказала эксперт.

Белей пояснила, что для определения причины смерти животных, необходимо брать анализы, а для большей информативности делать вскрытия. Она заверила, что центр «Дельфа» следит за ситуацией, а также поблагодарила за информацию неравнодушных граждан.

Тем временем мэрия Анапы начала проверку информации о массовой гибели дельфинов на побережье Черного моря, сообщило РИА Новости. В пресс-службе администрации города заявили, что «в мэрию или специализированное предприятие по уборке пляжа таких заявок не поступало».