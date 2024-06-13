В ночь на 13 июня три беспилотника самолетного были сбиты над Ярославской областью, один — над Владимирской, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Глава Ярославской области Михаил Евраев уточнил, что атака была отражена на подлете к Ярославлю.

«Уничтожено три вражеских дрона. На месте их падения разрушений и пострадавших нет. На территории региона могут находиться фрагменты беспилотников, которые важны для следствия», — отметил губернатор в телеграм-канаде.

Глава Владимирской области атаку дронов пока не комментировал.

Также ночью опасность атаки БПЛА действовала в Воронежской области. Губернатор Александр Гусев заявил об отмене режима опасности только 7 утра.

Накануне вечером Минобороны сообщало, что около 22:00 мск средства ПВО уничтожили беспилотник над территорией Белгородской области.