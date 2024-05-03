Первый вице-губернатор Челябинской области и экс-сенатор Ирина Гехт в ближайшее время будет назначена на пост председателя правительства Запорожской области, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. По данным издания, чиновница уже приступила к исполнению обязанностей в новом регионе, хотя официально еще не ушла со старой должности.

Сама Гехт отказалась комментировать предстоящее назначение, но подтвердила «Коммерсанту», что исполняет обязанности главы правительства Запорожской области с сохранением должности челябинского вице-губернатора. Кроме того, с конца апреля на сайте запорожской администрации публикуются документы с ее подписью.

Как отмечает «Коммерсантъ», сейчас Гехт находится в отпуске. По словам одного из источников издания, о ее переходе на работу в правительство Запорожья планируется объявить в середине мая.

На посту председателя запорожского правительства Гехт сменит бывшего первого вице-губернатора и главу правительства Вологодской области Антона Кольцова, который ушел в отставку 9 апреля после почти двух лет работы. Как отмечает «Коммерсантъ», он был в числе первых управленцев, которые получили назначения в новых регионах еще до их официального присоединения к России.

По словам собеседника издания, причиной отставки Кольцова стал «сложный характер» губернатора Евгения Балицкого. В то же время источник газеты отмечает, что вскоре чиновник получит новое назначение.

Челябинский политолог Сергей Зырянов утверждает, что те, кто имеет «опыт управления регионом в условиях СВО, получают хороший карьерный импульс через какое-то время». По его словам, для Ирины Гехт должность в новом регионе может стать карьерным трамплином. «Переезд в Запорожскую область — это, безусловно, повышение. Регион находится в зоне специальной военной операции, президент уделяет особое внимание управленцам, которые там работают. Чиновник на такой должности всегда будет на виду у администрации президента и главы государства, возможности проявить себя в этих условиях значительно возрастают», — пояснил Зырянов.

Чем известна Ирина Гехт

Ирине Гехт 54 года. Она окончила исторический факультет и аспирантуру Челябинского государственного университета, является кандидатом педагогических наук. Политическую карьеру начала в 2003 году — была членом общественного совета при комитете по социальной политике челябинского Заксобрания. В 2006 году избралась в Общественную палату региона, а спустя три года была назначена на пост председателя заместителя палаты.

В 2010 году Гехт была назначена заместителем министра социальных отношений Челябинской области, в 2011-м возглавила это ведомство. В 2012 году стала заместителем тогдашнего губернатора Михаила Юревича, в 2013-м — заместителем председателя регионального правительства. С 2014-го представляла регион в Совете Федерации. Одной из ее инициатив на этом посту стал законопроект о запрете на выращивание в России генно-модифицированных продуктов.

В 2019 году Гехт покинула Совет Федерации и заняла пост первого вице-губернатора Челябинской области, на котором курировала весь социальный блок. Как указывает «Коммерсантъ», местные общественники часто критиковали ее деятельность. В частности, в 2020 году ради строительства хирургического корпуса детской больницы были изменены границы памятника природы — Челябинского городского бора. Однако после протестов и судебного разбирательства медучреждение перенесли в другое место.

Для проведения проектно-изыскательских работ этого корпуса была назначена челябинская компания «ЕСК-Проект». Тогда руководитель реготделения партии «Яблоко» в Челябинске Ярослав Щербаков утверждал, что выигравшая тендер компания связана с сыном Гехт. Сама чиновница в разговоре с 74.RU не подтвердила эту информацию.