Правящая партия Казахстана «Аманат» предложила на пост премьер-министра страны кандидатуру Олжаса Бектенова ― главы администрации президента. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудит эту кандидатуру с руководителями фракций партий в мажилисе (нижней палате парламента), говорится в сообщении.

Бектенов с апреля 2023 года возглавляет администрацию президента, до этого он руководил Антикоррупционной службой, был заместителем акима Акмолинской области по вопросам экономики, руководил департаментом Нацбюро по противодействию коррупции по Астане.

5 февраля правительство Казахстана во главе с премьер-министром Алиханом Смаиловым ушло в отставку. Смаилов находился на посту главы правительства с января 2022 года. Исполняющим обязанности премьер-министра назначен Роман Скляр, занимавший пост вице-премьера. Причина отставки не называлась.

Отставка состоялась за два дня до расширенного заседания правительства с участием Токаева. На мероприятии 7 февраля планируется подвести итоги социально-экономического развития Казахстана за 2023 год и обозначить основные задачи на предстоящий период.