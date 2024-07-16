В городе Маркала на юго-западе Мали на заводе, построенном советскими рабочими, откроют цех для сборки бронемашин. Об этом информационному агентству «Африканская инициатива» рассказал заместитель председателя комиссии по обороне и безопасности Национального переходного совета страны Фуссейну Уаттара.

«У нас сейчас бронемашины из России, Китая, Южной Африки. Военные довольны российской техникой. По словам министра обороны, на заводе в Маркале, построенном еще специалистами из СССР, будет открыт ремонтно-монтажный цех для сборки бронемашин», — поделился Уаттара.

В начале июля министр обороны Мали Садио Камара заявил, что страна готова начать собственное производство боеприпасов и бронированных автомобилей.

4 июля Национальный совет принял законопроект, ратифицирующий соглашение о военно-техническом сотрудничестве между Россией и Мали. В нем говорится, что Москва будет помогать Бамако поставками военного оборудования, а российские инструкторы — обучать военных и полицейских в Мали. Целями соглашения заявлены усиление борьбы с терроризмом и укрепление малийской армии.

До этого в Мали активно работала с ЧВК «Вагнер», представители которой помогали властям страны с обеспечением обороноспособности и в борьбе с терроризмом. После гибели основателя ЧВК Евгения Пригожина власти африканского государства заявили, что готовы плотнее сотрудничать с государственными российскими военными подразделениями.