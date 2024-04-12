Против правнучки советского летчика Валерия Чкалова Дарьи Богдановой возбудили уголовное дело о призывах к терроризму. Об этом сообщили источники ТАСС и РИА Новости.

По их данным, дело возбуждено по ч. 2 ст. 205.2 УК (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). Максимальное наказание по ней — семь лет лишения свободы.

Собеседник ТАСС отметил, что дело возбуждено после размещения Богдановой постов в соцсетях с негативными высказываниями о российской армии, а также ее интервью, где она заявляла, что по Москве нужно нанести ядерный удар. Кроме того, она заявляла, что собирала деньги для ВСУ, добавил источник агентства.

Источник РИА Новости говорит, что поводом для дела стало, в частности, интервью Богдановой Олегу Кашину*. В январе 2024 года на ютуб-канале издания «Холод»* вышел выпуск шоу «Ненавижу тебя? 2.0», в котором участвовали Кашин* и Богданова.

14 марта RT писал, что московская прокуратура по запросу активиста Виталия Бородина провела проверку и нашла призывы к терроризму в публикациях Богдановой. Результаты направили в СК, отмечало издание. Информацию о том, что против правнучки Чкалова возбудили дело, Бородин подтвердил в своем телеграм-канале.

Дарья Богданова — правнучка советского летчика-испытателя и Героя СССР Валерия Чкалова. Она имеет гражданство Израиля и живет за пределами России.

Богданова является активисткой движения Freedom Birds for Ukraine, которое занимается сбором средств на покупку дронов и других вещей для ВСУ. Согласно данным на сайте организации, Богданова проживает в бельгийском городе Левен.

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