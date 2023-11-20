В финальном туре президентских выборов в Аргентине победил Хавьер Милей, который баллотировался от оппозиционной либертарианской коалиции «Свобода наступает», сообщает La Nacion по итогам обработки 98,01% бюллетеней.

По данным Национального избирательного совета (CNE) Аргентины на 21:35 (03:35 по мск), Милей набрал 55,75% голосов. Его оппонента Серхио Массу поддержали 44,24%.

Как отмечает агентство telam, Милей — президент, которого большинство аргентинцев выбрало на следующие четыре года.

Кандидат от правящей коалиции и министр экономики Серхио Масса уже признал свое поражение и поздравил Милея по телефону. Также политика поздравил и действующий глава государства Альберто Фернандес, он выразил надежду, что в скором времени сможет приступить к организации транзита власти.

Новоизбранный президент Аргентины уже успел обратиться к избирателям и заявил, что выведет страну из кризиса и снова превратит ее в мировую державу.

«Сегодня начинается восстановление Аргентины, это историческая ночь», — сказал Милей в своей штаб-квартире.

Он должен вступить в должность президента 10 декабря.

Планы Милея

Летом 2023 года Хавьер Милей выиграл праймериз, будучи аутсайдером опросов. В ходе предвыборной гонки он предлагал сделать национальной валютой вместо аргентинского песо доллар США, а также закрыть Центральный банк. Милей не хочет продвигать отношения с Россией, Бразилией и Китаем из-за несогласия с политикой этих стран. Новоизбранный президент считает приоритетными союзниками США и Израиль.

Как рассказал РБК директор Центра ибероамериканских программ МГЛУ и бывший посол России в Аргентине (1993—1996) Ян Бурляй, после прихода Милея к власти российско-аргентинские экономические и торговые связи навряд ли претерпят серьезные изменения. «Другое дело, что какие-то доверительные, которые сложились с прежним правительством, исчезнут. Речь пойдет о традиционном, сдержанным подходе, но не более того», — отметил эксперт.

В конце октября советник Милея по вопросам внешней политики Диана Мондино говорила, что альянс «Свобода наступает» в настоящее время не видит смысла в участии Аргентины в БРИКС, куда страна была принята по итогам прошедшего в августе саммита группы.

«Мини-Трампом» Милея назвала The New York Times, также о сходстве с экс-президентом США писал Bloomberg. Новоизбранный президент называл Трампа «одним из лучших президентов в истории Соединенных Штатов» и носил кепки с его лозунгом MAGA — «Сделаем Америку снова великой».