На Пушкинской площади в центре Москвы утром четверга, 15 февраля, произошел крупный пожар. Изначально появилась информация о том, что горит здание «Известия холл», но позднее было уточнено, что загорелись «неэксплуатируемые строения» на территории этого комплекса. Что известно о ЧП, — в материале RTVI.

Что горело

Информация о пожаре появилась примерно в 6 утра по московскому времени; телеграм-каналы Shot и «112» писали, что горит здание «Известия холл». Очевидцы рассказали Shot, что «внутри сильный пожар, а с крыши валит густой черный дым». По данным Baza, пожар начался примерно в 5 утра.

ТАСС также передавал, ссылаясь на оперативные службы, что пожар произошел в здании «Известия холл», однако в МЧС позднее уточнили, что переход огня на само здание удалось не допустить.

«По уточненной информации, огонь охватил три неэксплуатируемых строения внутри двора. В одном из них частично обрушились конструкции», — отметили в МЧС.

Телеграм-каналы — в их числе Baza и Mash — пишут, что от огня пострадали бар «Резиденция» и ночной клуб Lookin Rooms.

Площадь пожара

Первоначально сообщалось, что площадь пожара — 800 кв. м, но затем она выросла до 1,5 тыс. кв. м. На этой площади огонь был локализован.

Около 10 утра в МЧС сообщили, что специалисты полностью ликвидировали пожар. В тушении огня участвовали более 120 специалистов, было задействовано 35 единиц техники.

«В 10:04 пожар ликвидирован. Информация о пострадавших не поступала», — сказали в пресс-службе МЧС агентству РИА Новости.

Последствия и меры властей

В результате пожара внутри двора обрушился купол металлического строения, сообщал ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах. «Там, возможно, находятся газовые баллоны», — уточнял собеседник агентства, который подчеркивал, что горят три выселенных металлических здания на внутридворовой территории.

В столичном департаменте транспорта сообщили, что в связи с пожаром «перекрыты 3 полосы из 4 по Тверской улице в сторону Садового Кольца и 1 полоса из 4 по Большому Путинковскому переулку на время работы оперативных и экстренных служб».

Кроме того, было перекрыто движение по Большому Путинковскому переулку и по улице Малая Дмитровка в районе дома № 2, сообщили в Дептрансе.

По данным телеграм-канала Shot, во время пожара один мужчина получил ожог руки.

Прокуратура Москвы сообщила о начале проверки по факту пожара. В ведомстве отметили, что точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы. На месте работу правоохранительных органов и экстренных служб координирует и.о. Тверского межрайонного прокурора Николай Чекашкин, говорится в сообщении.