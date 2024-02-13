В селе Староалейское Алтайского края двое школьников 14 и 16 лет слепили фаллос из снега рядом с мемориалом погибшим в Великой Отечественной войне. Местные правоохранительные органы привлекли родителей подростков к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних (ст. 5.35 КоАП). Об этом пишет «Ъ-Сибирь» со ссылкой на МВД региона.

По данным пресс-службы МВД, подростки сфотографировали слепленную из снега фигуру и опубликовали ее в соцсетях, а после — разрушили.

Позднее школьников и их родителей вызвали в полицию, где с ними провели беседу сотрудники по делам несовершеннолетних. Правоохранители отметили, что оба подростка воспитываются в благополучных семьях и не стоят на профилактических учетах.

Родителям подростков грозит штраф до 500 рублей, а при повторном нарушении — административный арест. Кроме того, все материалы о происшествии переданы в Следственный комитет (СК). Телеграм-канал Baza утверждает, что СК проводит проверку этого инцидента по статье о реабилитации нацизма (ч. 4 ст. 354.1 УК).

Снежные фаллосы в Екатеринбурге

Осенью 2023 года снежные фаллосы стали появляться в Екатеринбурге. В октябре подобная фигура появилась напротив Оперного театра в центре города. Телеграм-канал «Свет Екатеринбурга» приписывал его авторство студентам Уральского федерального университета (УрФУ), однако в учебном заведении не смогли подтвердить эту информацию.

Собеседник «Свет Екатеринбург» из городской администрации назвал фигуру из снега «смешной» и рассказал, что люди «стали стягиваться [к ней] и фоткаются». Позднее коммунальные службы убрали снежный фаллос трактором. В мэрии Екатеринбурга в беседе с «Подъемом» заявили, что снос фигуры не связан с жалобами горожан или этикой. «Ничего из описанного. Уборка города от снега», — объяснили там.

Аналогичная фигура появилась около общежития №9 Уральского федерального университета (УрФУ). Студенты сфотографировали слепленный из снега фаллос и сразу же разрушили его, писал «Свет Екатеринбурга». В местных СМИ снежные фигуры прозвали «членовиками».

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов в разговоре с 66.RU назвал снежные фаллосы «безобразием» и заявил, что коммунальщики будут их сносить. Глава города добавил, что «членовиков» могут ломать и местные жители. Таким образом, по его словам, они будут выражать свою позицию по этому вопросу.

«Я надеюсь на сознательность горожан. Не всем нравится такое творчество в кавычках. Наверное, как-то надо остановиться и перестать таким видом деятельности заниматься. Мы, как коммунальные службы, это как снег будем вывозить с территории города», — сказал заместитель главы Екатеринбурга Алексей Бубнов в эфире «4 канала».

8 ноября «Свет Екатеринбурга» писал, что руководство Уральского политехнического колледжа пригрозило отчислением студентам, которые слепили снежный фаллос во дворе учебного заведения. В пресс-службе УрФУ в разговоре с «Коммерсантом» подчеркнули, что применять санкции к учащимся вуза за лепку фигур не планируют.

В конце ноября в Екатеринбурге вновь появилась четырехметровая фигура снежного фаллоса — на этот раз перед одним из корпусов УрФУ. Студенты лепили фигуру около четырех часов, однако на место прибыли сотрудники Росгвардии и потребовали «либо разрушить снежный фаллос, либо ехать с ними в отдел». После этого авторы снесли «членовика».