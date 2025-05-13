В отношении министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрея Гончарова возбуждено уголовное дело о превышении полномочий (пп. «в», «г» ч. 3 ст. 286 УК), сообщает региональная прокуратура.

По версии следствия, с мая 2023 года по январь 2024-го Гончаров уменьшил количество товаров, подлежащих поставке по госконтракту, незаконно произведя оплату обществу с ограниченной ответственностью на сумму 95 млн рублей.

Название компании в сообщении не приводится. В отношении ее руководителей возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). Задержан ли Гончаров, в сообщении не уточняется.

В декабре 2024 года у Гончарова и его бывшего заместителя Максима Останина прошли обыски, писало издание NGS.ru со ссылкой на источник. Обыски проходили на фоне задержания сотрудников Минпромторга Новосибирской области по подозрению в махинациях с заключением госконтрактов на сумму около 150 млн рублей. По версии следствия, они предоставили юрлицу конфиденциальные сведения о планируемых закупках и условиях госконтрактов.

NGS.ru писало, что речь шла о начальнике отдела мониторинга потребительского рынка управления по регулированию потребительского рынка и сферы услуг Минпромторга Юрии Воробьеве и начальнике управления экономики и финансов Минпромторга Наталье Зыряновой. По данным издания, им вменяется мошенничество при исполнении госконтрактов общей стоимостью 750 млн рублей на материальное обеспечение военнослужащих.

Следствие считает, что Зырянова и Воробьев заранее предоставляли коммерческой организации данные о предстоящих закупках, а также подделывали предложения от других организаций и формировали свое — с завышенными ценами.