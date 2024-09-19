На стендап-комика из Нижнего Новгорода Дмитрия Гаврилова завели административное дело по статье о дискредитации российских Вооруженных сил (ч.1 ст. 20.3.3 КоАП РФ). Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные Нижегородкого районного суда.

Дело было зарегистрировано в суде 18 сентября. Дата заседания, на котором будет вынесен приговор, пока не назначена, отметили в пресс-службе суда.

По административной статье о публичных действиях, направленных на дискредитацию Вооруженных сил России, Гаврилову грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

Сейчас комик отбывает наказание в Нижнем Новгороде. Гаврилова задержали 8 сентября его задержали перед концертом в родном городе, а на следующий день арестовали по административной статье на 13 суток.

Согласно материалам следствия, в отношении Гаврилова было заведено дело о «возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства» (ст. 20.3.1 КоАП РФ). Поводом для этого стало видео на YouTube-канале Гаврилова, записанное в 2023 году, отмечал «Коммерсантъ». Ролик обнаружил оперуполномоченный ЦПЭ ГУ МВД России по Нижегородской области.

В материалах говорилось, что на видео комик «высказывался против русской нации, употребляя при этом нецензурные выражения на английском языке», а также создавал «отрицательный образ русского офицера».

Видеоролик, как следует из материалов дела, прошел исследование лингвистической комиссии. В заключении комиссии говорилось, что в тексте ролика содержатся «лингвистические признаки унижения человеческого достоинства по признаку национальности, языка, происхождения и принадлежности к социальной группе».

Согласно данным следователей, Гаврилов вину признал. В начале сентября телеграм-канал «Оперативные сводки» опубликовал видео с извинениями стендап-комика.

После начала боевых действий на Украине в 2022 году Дмитрий Гаврилов уехал из России в Грузию. При этом он продолжал выступать и публиковать свои шутки на YouTube-канале. Позже он вернулся на родину, а уже осенью 2024 года планировал отправиться в гастрольный тур по России. Сейчас его выступления в Нижнем Новгороде и еще шести городах перенесены на другие даты.