На руднике «Уралкалия» в Соликамске Пермоского края произошла вспышка метана, пострадали два человека, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«26 июня 2024 года в 03:27 (01:27 мск) на руднике «СКРУ-3″ произошла вспышка газа, пострадали два человека, задействован план ликвидации последствий аварии, персонал выведен на поверхность», — сообщили в компании.

По данным источника «112», ЧП произошло на глубине 400 метров. У пострадавших сильные ожоги, им оказывается медпомощь, из шахты эвакуировали около 200 человек, пишет телеграм-канал

11 октября 2023 года в камере Усть-Яйвинского рудника калийной шахты в Березниках обрушилась кровля. Находившихся в шахте людей эвакуировали спасатели, погиб машинист горно-выемочной машины. По данным регионального МЧС, во время обрушения в шахте находились 83 человека.