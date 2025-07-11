В подмосковном городе Видное задержали 31-летнего мужчину по делу о покушении на убийство сына своей сожительницы (п.п. «в», «д» ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ), сообщили в ГСУ СК по региону. Против матери мальчика возбуждено дело о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК РФ).

По версии следствия, 7 июля обвиняемый много раз ударил мальчика битой по голове, намереваясь убить его, однако не смог это сделать ввиду «ограниченной подвижности».

«При этом мать малолетнего не обратилась за медицинской помощью и не сообщила о произошедшем в правоохранительные органы», — подчеркнули в СК.

Мужчина задержан, он признал вину. Всего у женщины трое детей, которые не ходят в школу, говорился в сообщении ведомства. Органы опеки уже изъяли их из семьи. Также следователи сейчас работают с матерью мальчика.

Детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова, комментируя произошедшее, опубликовала крайне эмоциональный пост.

«Еду из больницы и кричу! Сволочи! Нелюди! Садисты! Как же вас земля носит?» — сообщила она.

Мишонова уточнила, что задержанный мужчина — инвалид, он передвигается на инвалидной коляске. По ее словам, он и его сожительница вместе били ее детей, особенно досталось мальчику по имени Богдан.

«Как мне сказал мальчик, мать била почти ежедневно, била всем, чем придется, поливала кипятком. На руках ожоги, тело все в синяках и гематомах, прихрамывает на одну ножку», — рассказала омбудсмен.

По словам Богдана, мать причиняла ему вред, потому что «сожитель приказывал и потому что мама боялась, что он их бросит». Мишонова рассказала, что мальчику 11 лет, но «он плохо читает», а школу посещал только два года.

«А она вообще мать? Господи, в каком аду жили дети! Через что они прошли! Но рядом же жили другие взрослые, соседи. Не слышали криков детей? Не видели синяков у детей? Почему не было ни одного сигнала? Хочется возмездия. Хочется взять что-то в руки очень тяжелое», — сообщила омбудсмен.

Ранее она рассказала, что сожитель матери мальчика избивал его битой и выкладывал в Сеть. В семье также проживают две девочки, сестры Богдана, все они зарегистрированы в Краснодарском крае.

Избивавший детей инвалид, уточнила Мишонова, из Кургана, ранее был судим за мошенничество.

«Состояние мальчика удовлетворительное. С ним уже пообщался психолог. Дети в больнице, проходят обследование», — добавила она.

RT пишет, что пострадавшему мальчику 11 лет, а избивавший детей инвалид заявил следователям, что так якобы хотел напугать их, «чтобы не думали брать его деньги». Мальчика, по его словам, он бил битой из-за того, что тот якобы похитил его средства. Сестрам Богдана, по данным RT, восемь и 12 лет.

По данным телеграм-канала «112», инвалида зовут Василий Васин (или Василий Бакс), и он избил мальчика, потому что хотел, чтобы бабушка и другие родственники ребенка перевели ему денег. «Медики сказали: мальчишка выжил чудом», — говорится в посте.