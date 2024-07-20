На руководство подмосковного ОАО «Балашихинский литейно-механический завод» (БЛМЗ) завели уголовное дело о злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа (ч. 1 ст. 201.1 УК). Как стало известно RTVI, поводом стали подшипники неизвестного происхождения, из-за которых вышли из строя минимум пять самолетов.

Фигурантов в деле нет — следственное управление СКР по Московской области возбудило его в отношении неустановленных лиц из числа руководителей предприятия.

«Балашихинский литейно-механический завод» (БЛМЗ) основан в 1932 году и специализируется на изготовлении авиаколес, тормозов, агрегатов управления тормозными системами и запчастей к авиатехнике. После начала военной операции на Украине попал под санкции США, Японии и Украины. По данным СПАРК-Интерфакс, гендиректором является Степан Аракелян, а операции по счетам предприятия приостановлены ФНС. На БЛМЗ заведено 322 исполнительных производства на общую сумму свыше 2 млрд рублей, из которых более половины приходится на налоги и сборы.

В материалах уголовного дела, имеющихся в распоряжении RTVI, указано, что эти лица в период с конца 2017 года до начала 2022 года закупили подшипники, «не отвечающие требованиям конструкторской документации». В 2022-2023 годах эти изделия, установленные в авиационные колеса КТ199, были отгружены ульяновскому авиастроительному заводу «Авиастар», который является филиалом ПАО «Ил».

«Авиастар» специализируется на производстве транспортных самолетов Ил-76МД-90А, топливозаправщиков Ил-78М-90А и участвует в кооперации по производству нового среднемагистрального пассажирского самолета МС-21.

К поставленным «Авиастару» колесам прилагались поддельные документы о том, что подшипники были закуплены на Самарском подшипниковом заводе (ОАО «СПЗ») и прошли приемку представительства Минобороны.

Из материалов уголовного дела следует, что некачественные подшипники привели к выходу из строя колес Ил-76МД-90А и приостановке эксплуатации как минимум пяти военных самолетов. Тем самым, указывает следствие, интересам государства в лице Минобороны был причинен «существенный вред», а обороноспособности и безопасности России — нанесен ущерб.

В рамках следствия балашихинская полиция получила поручение установить местонахождение гендиректоров ООО «Ил» — Авиастар и ОАО «СПЗ», также в качестве свидетеля допросили акционера ОАО «БЛМЗ» Никогоса Окрояна.