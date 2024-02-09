В городе Рустави (юго-восток Грузии) на рынке вооруженный мужчина открыл стрельбу. Как сообщает Rustavi 2, убиты три человека, есть раненые. Позже в МВД Грузии сообщили о четырех погибших.

По данным ведомства, в результате стрельбы убиты четыре человека, в том числе дядя обвиняемого, который работал на рынке. «Ранен один человек — двоюродный брат обвиняемого», — сообшили в МВД.

Стрельба произошла на так называемом Стамбульском рынке Рустави. Открывший стрельбу мужчина 1988 года рождения задержан на месте преступления, добавили в ведомстве.

Как сообщает «Инфо Рустави», мужчина открыл огонь в сторону торговцев мясного отдела.