На пассажирском самолете авиакомпании NordStar, следовавшему из Красноярска в Норильск, сработал датчик сигнализации о превышении допустимой высоты в кабине и разгерметизации. На борту находилось 156 пассажиров, сообщила пресс-служба авиакомпании.

«При выполнении рейса ТИ217, следующего по маршруту Красноярск — Норильск, на борту воздушного судна авиакомпании NordStar сработала сигнализация о превышении допустимой высоты в кабине и разгерметизации», — заявили в авиакомпании.

По словам представителей NordStar, сигнализация сработала через 1 час 30 минут после взлета воздушного судна.

«Командир воздушного судна принял решение о снижении высоты и продолжении следования до аэропорта назначения. В 07:05 местного времени самолет произвел благополучную посадку в аэропорту Норильск», — рассказали в авиакомпании.

На борту находилось 156 пассажиров, из них 8 детей. Никто из пассажиров не пострадал. Проводится технический осмотр воздушного судна.

По информации источника ТАСС в оперативных службах, пассажирский Boeing из Красноярска готовился к посадке в Норильске по причине закрылок, которые не были выпущены.

«Пассажирский Boeing 737 из Красноярска готовится совершить аварийную посадку в Норильске по причине невыпускающихся закрылков», — сказал собеседник агентства.