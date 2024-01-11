Против лидера «Левого фронта» Сергея Удальцова возбудили уголовное дело об оправдании терроризма (ст. 205.2 УК РФ), пишет РИА Новости со ссылкой на источник. Эту информацию подтвердила ТАСС адвокат политика Виолетта Волкова.

По словам Волковой, Удальцова увезли на допрос в Следственный комитет. Что стало причиной для возбуждения уголовного дела, пока неизвестно. По данным телеграм-канала «112», поводом стал пост в телеграме политика.

Утром 11 января Удальцов сообщил, что к нему в квартиру пришли с обысками. «Ломятся в дверь, говорят что из полиции. Пришли с обыском», — написал он в своем телеграм-канале. Волкова отмечала, что у Удальцова изъяли электронные носители и гаджеты.

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