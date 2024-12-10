Павильоны Коптевского рынка на севере Москвы загорелись на 300 кв. метров, передает пресс-служба столичного МЧС.

ОБНОВЛЕНИЕ: в МЧС уточнили, что пожар на Коптевском рынке локализован на 400 «квадратах».

«По прибытии пожарно-спасательных происходит горение торговых павильонов, складируемого материала и оборудования на площади порядка 300 кв. метров», — сказано в сообщении ведомства.

Информация о пожаре по адресу Коптевская улица, д. 24, стр. 12 поступила в 07:18. Пламя продолжает распространяться.

По данным МЧС, сведений о пострадавших не поступало.

В пресс-службе прокуратуры Москвы сообщили, что точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы.

В 2019 году на Коптевском рынке также горели павильона, тогда площадь пожара составила 100 кв. метров, никто не пострадал.