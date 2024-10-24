Утром 24 октября на восточном крае Солнце произошла сильная вспышка высшего уровня Х. Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения Института космических исследований РАН.

Максимум мощности был зарегистрирован около семи утра по московскому времени.

«По измерениям потоков рентгеновского излучения балл события составляет X3.3. Это 11-е по силе событие с начала 25-го цикла, то есть примерно с 2018 года», — говорится в сообщении.

Вспышка сопровождалась крупным выбросом массы, но он ушел вбок и частично назад от Земли, поэтому не сможет повлиять на планету, отметили в лаборатории. Активный центр, в котором зарегистрирован взрыв, переместится в зону влияния на Землю в предстоящие выходные. Gismeteo в свою очередь сообщает, что вспышка привела к временным сбоям радиосвязи в Австралии и Юго-Восточной Азии.

3 октября на Солнце произошла крупнейшая вспышка текущего цикла уровня X9.0. Их произвела группа пятен 3842, которая теперь возвращается к Земле с обратной стороны Солнца.

«Так как полный оборот Солнца совершается за 27 суток, то области, уходящие за западный край, имеют шансы снова вернуться к Земле через 13-14 суток, что, однако, бывает нечасто и лишь для самых крупных центров. Судя по всему, речь идет именно о таком случае, и в ближайшие две недели мы будем наблюдать повторный проход данной группы перед Землей», — отметили в лаборатории.

Наиболее крупные пятна группы пока могут находиться за краем Солнца и в этом случае появятся в поле зрения Земли только через сутки или двое. Тогда можно будет сделать первые оценки запасов энергии в активном центре, сообщили ученые.