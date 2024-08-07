Дагестанскую шахматистку Амину Абакарову временно отстранили от всех соревнований под эгидой Федерации шахмат России (ФШР). Об этом сообщил президент ФШР Андрей Филатов, комментируя сообщения о попытке отравления участницы чемпионата Дагестана в Махачкале. Абакаровой грозит уголовное дело и пожизненная дисквалификация.

«Федерация шахмат России временно отстраняет дагестанскую шахматистку Амину Абакарову от участия во всех соревнованиях, проходящих под эгидой ФШР, до заключения правоохранительных органов, на основании которого будет принято окончательное решение, вплоть до пожизненной дисквалификации», — говорится в заявлении Филатова, опубликованном на сайте федерации.

Месть давней сопернице

Как утверждает телеграм-канал Baza, инцидент, о котором идет речь, произошел 2 августа в доме шахмат в Махачкале, где проходил республиканский турнир. В публикации утверждается, что победительница чемпионата СКФО по шахматам 40-летняя Амина Абакарова разлила ртуть на стол, за которым сидела ее соперница Умайганат Османова.

Mash пишет, что Абакарова разлила жидкость на стол за 20 минут до старта шахматного состязания, чтобы «выбить соперницу из турнира». Незадолго до этого она интересовалась у организаторов, включены ли в помещении камеры, на что получила отрицательный ответ, сообщает телеграм-канал. На самом деле камеры в тот день работали, пишет Mash.

После старта турнира Османовой стало плохо, у нее закружилась голова, передает телеграм-канал. Шахматистке вызвали скорую помощь, медикам она пожаловалась на тошноту и головокружение. Врачи предположили, что Османова могла отравиться ядовитыми парами.

После инцидента организаторы турнира остановили соревнования, а также посмотрели записи с видеокамер. На них был запечатлен момент, как Абакарова выливает вещество на один из столов. Затем организаторы вызвали сотрудников полиции, пишет Baza.

Османова после инцидента продолжила участие в турнире и заняла призовое место, отмечает Baza.

Исполнительный директор ФШР Александр Ткачев заявил, что здоровью Османовой после попытки отравления ничего не угрожает, передает «Спорт-Экспресс».

«К счастью, с пострадавшей все нормально. Медики сделали нужные процедуры. Спортсменку отпустили домой. Ее жизни сейчас ничего не угрожает», — сказал он.

Комментируя произошедшее на турнире, Османова заявила RT, что чувствует себя «ужасно, отвратительно и морально подавлена». Она рассказала, что обнаружила ртуть случайно, когда шарик вытек из-под доски. По словам шахматистки, примерно через полчаса она почувствовала себя плохо и вызвала скорую, медики оказали ей первую помощь.

«Мне до сих пор плохо. В первые минуты я почувствовала нехватку воздуха и вкус железа во рту. <…> Я должна была провести за этой доской около пяти часов — не знаю, что со мной бы было, если бы не увидела раньше».

Как рассказала Османова, из-за разлитой ртути пострадала «еще одна девочка», а также представитель организаторов, которому стало плохо.

По словам Османовой, она выступает с Абакаровой давно, но недавно они поссорились. Пострадавшая рассказала, что на одну из игр ее соперница пришла с телефоном, что запрещено правилами. Как утверждает Османова, тогда она решила не рассказывать об этом судьям, но возмутилась в личном разговоре.

«Она должна была быть мне благодарна, что я не подняла шум и простила ее. Вместо этого Амина на прошлой неделе во время соревнований отказалась пожать мне руку», — рассказала шахматистка.

Источники Baza отметили, что Абакарова и Османова знакомы с детства и «всегда были конкурентами на уровне региона». Как утверждают собеседники канала, Абакарова сама рассказала другим шахматисткам, что разлила ртуть, поскольку соперница ее «сильно обидела». Baza пишет, что в конце июля Абакарова и Османова встретились в финале турнира в Махачкале. Обе шахматистки набрали одинаковое количество баллов, но победу присудили Османовой за счет дополнительных показателей. По версии телеграм-канала, такое поражение могло стать одним из мотивов отравления.

Уголовное дело и пожизненная дисквалификация: что грозит Абакаровой

Mash утверждает, что после инцидента с разлитой ртутью Абакарову задержали на месте. Силовики проводят проверку по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» (ст. 115 УК; максимальное наказание — два года лишения свободы), пишет Baza. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, утверждает Shot.

В то же время в МВД по Дагестану в разговоре с «Подъемом» сообщили, что вызовов по поводу инцидента на шахматном турнире не получали. «Факт не можем исключать, но в полицию обращений не было», — сказали в пресс-службе ведомства.

Абакарова в беседе с полицейскими признала, что вылила ртуть от градусника рядом с доской соперницы Османовой, пишет «112». По информации телеграм-канала, она заявила, что это было импульсивное решение, которое вызвано «личной неприязнью», а не ходом турнира.

«Дескать, Умайганат говорила за спиной Амины гадости про нее саму и ее родственников. Навредить оппонентке она не хотела, только напугать», — пересказывает «112» заявления Абакаровой.

Министр спорта Дагестана Сажид Сажидов рассказал «Подъему», что находится в «недоумении» от случившегося.

«Непонятны для меня и мотивы, которыми руководствовалась такая опытная спортсменка как Амина Абакарова. Совершенные ею действия могли привести самому печальному итогу, угрожали жизни всех, кто находился в шахматном доме, в том числе ее самой. Теперь ей придется отвечать за содеянное перед законом», — сказал он.

Сажидов добавил, что Абакаровой грозит пожизненная дисквалификация, увольнение с работы и уголовное преследование.