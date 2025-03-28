Возгорание в вагоне поезда стало причиной задымления на станции «Савеловская» Большой кольцевой линии в Москве, оно ликвидировано, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«Произошло возгорание в вагоне поезда, ликвидировано машинистом. Информация о пострадавших не поступала», — сказал источник.

По его словам, проведена эвакуация людей со станции.

Как сообщает столичный Дептранс, нет движения от «Электрозаводской» до «Хорошевской» по часовой стрелке. По данным ведомства, пострадавших нет.

«Данный состав обслуживается компанией изготовителем по контракту жизненного цикла, точные причины установит специальная комиссия. Станция «Савеловская» БКЛ временно закрыта, поезда следуют без остановки», — сказано в сообщении Дептранса.