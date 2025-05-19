В Ставропольском крае девять человек задержаны по подозрению в подготовке нападений на полицейских в День Победы 9 мая, сообщают Центр связей с общественностью (ЦОС) ФСБ и Следственный комитет (СК). Большинство из задержанных — несовершеннолетние.

В заявлении ФСБ указано, что нападения готовили «приверженцы международной террористической группы», какой именно — не уточняется. По версии спецслужбы, один из задержанных — 17-летний житель Андроповского района Ставропольского карая — в 2024 году добровольно вступил в ряды «международной террористической группы» через телеграм, а затем привлек к незаконной деятельности своего родственника и семерых подростков в возрасте от 14 до 16 лет.

На видео СК задержанные рассказывают, что вступили в закрытый телеграм-чат, где «дали присягу», в том числе в голосовых сообщениях. «Попросил произнести какие-то слова, я произнес их, чуть позже я узнал, что это для того, чтобы войти в группу», — объясняет один из участников МТО. Другой обвиняемый отмечает, что когда они повторили «какие-то слова», их поздравили с тем, что «они вступили якобы в какую-то группировку, запрещенную в Российской Федерации».

Как утверждает ФСБ, 9 мая злоумышленники планировали совершить нападения на сотрудников полиции в одном из муниципалитетов Ставропольского края во время празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Некоторых подозреваемых задержали еще накануне праздника.

В отношении задержанных возбудили уголовные дела об организации деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК) и участии в ней и содействии террористической деятельности (ч. 1.1 статьи 205.1 УК). Всех фигурантов отправили под стражу.