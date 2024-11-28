В микрорайоне Климовск в подмосковном Подольске произошел пожар в помещении по производству и хранению лакокрасочных изделий и мебели, сообщила пресс-служба МЧС России. По данным ведомства, по состоянию на 12:18 мск площадь возгорания выросла до 4200 кв. м. До этого сообщалось о пожаре площадью 2000 кв. м.

Для борьбы с огнем задействовали 120 специалистов и 38 единиц техники. Также, по информации МЧС, к месту возгорания прибыл пожарный поезд.

Как уточнили в ведомстве, из-за сильного пожара в здании частично обрушилась кровля.

Информации о пострадавших нет. Причины пожара пока не установлены.

По информации ТАСС, в горящем здании также располагаются склады, пекарня, продуктовые магазины, автозапчасти, пункт участковых полиции и другие организации.

Прокуратура Московской области взяла на контроль установление обстоятельств возникновения пожара. По данным надзорного органа, возгорание произошло около 9 часов утра в одном из павильонов строительного рынка.