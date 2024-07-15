На стройплощадке в селе Башин-Кали Итум-Калинского района Чечни произошел взрыв, в результате которого пять человек погибли и 26 пострадали. Об этом сообщили «Известия» и RT со ссылкой на источники в единой дежурной диспетчерской службе региона.

«Известия» пишут, что взрыв прогремел на строительной площадке ООО «Дагспецстрой». По данным RT, ЧП произошло во время работ по возведению Башенной малой гидроэлектростанции (ГЭС). По информации обоих изданий, в качестве предварительной версии случившегося рассматривается детонация газовых баллонов.

«Сегодня утром произошла чрезвычайная ситуация на технической базе строительного городка ООО “Даггидроспецстрой”», — сообщили в «РусГидро».

Жертвами взрыва стали строители. Четверо из них погибли на месте, их тела были извлечены из-под завалов. Еще один рабочий скончался в больнице от полученных травм.

Пострадавших с легкими травмами и ранениями средней степени тяжести доставили в Шатойскую больницу, уточнили «Известия». Некоторых пострадавших в тяжелом состоянии увезли в республиканскую клиническую больницу им. Эпендиева в Грозном. По информации телеграм-канала «Mash Gor», в тяжелом состоянии находятся шесть человек, трое из них — в реанимации.

На месте происшествия идет разбор завалов, там работают сотрудники МЧС, полиции и скорой помощи.

Следственный комитет по Чеченской республике возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ (ст. 216 УК РФ).

Mash Gor пишет, что это строительство является первым проектом «Русгидро» в Чечне. ГЭС на реке Аргун начали строить в 2021 году, по плану ее должны были сдать в эксплуатацию в этом году. Общий объем инвестиций в проект оценивается в 2 млрд рублей. Предполагается, что в число сооружений малой ГЭС войдут головной водозаборный узел, тоннель длиной 1,5 км, напорный бассейн и турбинные водоводы. За счет перепада высот (40 метров на дистанции в 1,4 км) электростанция должна обладать высокой эффективностью.