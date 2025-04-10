На Тайване найдена челюсть денисовского человека: ученые выяснили принадлежность находки, сделанной еще 10 лет назад рыбаками. Помимо Алтая и Тибета Тайвань стал третьим районом, известным как место обитания этого вымершего подвида человека, говорится в статье, опубликованной в журнале Science.

В 2015 году тайваньские рыбаки подняли со дня моря необычную находку. Вместе с костями древних животных сеть вытащила на поверхность правую половину нижней челюсти неизвестного гоминида.

Кость достали со дна глубиной от 60 до 120 метров. Неизвестный рыбак продал челюсть, которую ученые прозвали «Пэнху-1», в местный антикварный магазин. После этого владелец магазина отнес находку в Тайваньский национальный музей естественных наук, где ученые осознали ее значимость.

Долгое время исследователи не могли отнести ее к известным гоминидам. Челюсть сохранила четыре зуба, из которых два — коренные. Не удавалось установить ни пол, ни возраст, ни примерные размеры тела ее хозяина.

Теперь же, спустя 10 лет, специалисты под руководством Такуми Цутая из Университета «Сокендай» (Япония) с помощью палеопротеомного анализа доказали, что челюсть принадлежала денисовцу.

Проанализировав белки, выделенные из кости и эмали челюсти, ученые получили 4141 остаток аминокислот, два из которых указали на принадлежность челюсти к денисовскому человеку. По словам ученых, эти варианты белков редко встречаются в современных популяциях людей, но часты там, где была отмечена интрогрессия генов денисовцев.

До 2019 года единственным известным местом обитания денисовцев, вымершего предка человека, считалась Денисова пещера на Алтае. Позднее к денисовской была отнесена челюсть, обнаруженная в 1980 году на Тибетском плато.

«Этот высококачественный палеопротеомный анализ образца «Пэнху-1», ставший возможным благодаря относительно хорошей сохранности останков и оптимизированным методам извлечения белков, указал на то, что “Пэнху-1” принадлежал денисовцу-мужчине…. Это подтверждает выводы, сделанные на основе современных генных исследований людей, что денисовцы были широко распространены по восточной Азии», — говорится в исследовании.