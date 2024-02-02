В пермском Соликамске загорелось здание исправительной колонии №9, огонь охватил 1,2 тыс. кв. м. Информацию об этом подтвердили в краевом ГУ ФСИН.

«В цехе, где произошел пожар, на момент его возникновения не было ни заключенных, которые там обычно работают, ни сотрудников колонии», — сообщили в пресс-службе ГУ ФСИН по Пермскому краю (цитата по ТАСС).

По данным РИА Новости, на территории колонии загорелся производственный корпус. Источник в оперативных службах заявил агентству, что пожару присвоен повышенный ранг сложности.

«На территории исправительной колонии №9 в Соликамске горит здание на площади 1,2 тыс. кв. м. Произошло частичное обрушение кровли на 100 кв. м», — сказал собеседник ТАСС.

Телеграм-канал Shot пишет, что пожар начался с мебельного цеха. В момент возгорания там работал всего один заключенный, он успел выбежать из здания, говорится в сообщении. Предварительно, никто не пострадал. Эксперты установят, имел ли место поджог.

По данным телеграм-канала, пожар уже ликвидирован.