В строительном городке в поселении Воскресенское в Новой Москве обнаружили, предположительно, мину-лепесток, сообщало агентство «Москва» со ссылкой на источник. Позже РБК уточнило, что мина оказалась муляжом.

«Мина-лепесток, найденная в строительном городке в Воскресенском, скорее всего, учебная. На месте продолжают работать полицейские, ожидается прибытие взрывотехников», — говорится в сообщении агентства.

По данным Mash, устройство обнаружили в 300 метрах от жилых домов. «Трех строителей эвакуировали», — уточняет канал.

РБК со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет, что мина оказалась муляжом, предмет был найден на бетонной плите.