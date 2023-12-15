Петербургский аукционный дом выставил на торги визитную карточку Владимира Путина начала 1990-х годов, когда он был советником по международным связям председателя Ленсовета Анатолия Собчака. В подписи к лоту, внимание на который обратил RTVI, указано, что телефоны на карточке написаны рукой самого Путина.

Стартовая цена лота — тысяча рублей, лидирующая ставка на момент выхода статьи — 2 800 рублей. Аукцион начнется 24 декабря.

В официальной биографии Путина на сайте kremlin.ru его должность в 1990-м году обозначена просто как «советник председателя Ленинградского городского совета».

«Петербургский аукционный дом» / Bidspirit / ru.bidspirit.com

Это не единственный подобный документ, выставленный на торги. Аукционный дом «Литфонд» сейчас собирает заочные ставки на печатную телеграмму на бланке Президента России, в которой Путин в 2004 году поздравил академика РАН авиаконструктора Ростислава Белякова с 85-летием. Торги по этому лоту назначены на 21 декабря, стартовая цена — 2 тыс. рублей.

На «Авито» за 139 тыс. рублей предлагают купить «оригинальную визитку» Путина, которая, как утверждает продавец, была получена его дедушкой в 2005 году. Имя действующего президента напечатано на белой карточке под золотым гербом России без указания должности. Продавец, отмеченный интернет-сервисом как «надежный», пишет, что «готов на любые проверки и анализы».

В декабре 2020 года в интернете продавали визитку Путина времен его работы в мэрии Санкт-Петербурга в 1990-х годах, а также фото, на котором действующий глава государства позирует со вторым президентом Украины (с 1994-го по 2005 год) Леонидом Кучмой. На снимке есть автографы обоих лидеров. За каждый лот просили по полмиллиона рублей.

В октябре 2019 года на «Авито» была выставлена еще одна визитка Путина времен его работы главой комитета по внешним связям мэрии Петербурга с установленной продавцом ценой в 2 млн руб.

В апреле 2019 года старую визитку Путина, аналогичную той, что сейчас продает Петербургский аукционный дом, пытались продать на сервисе «Юла» за 650 тыс. рублей. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тогда сказал РБК, что ему неизвестно, подлинная ли эта визитка.