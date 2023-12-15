Петербургский аукционный дом выставил на торги визитную карточку Владимира Путина начала 1990-х годов, когда он был советником по международным связям председателя Ленсовета Анатолия Собчака. В подписи к лоту, внимание на который обратил RTVI, указано, что телефоны на карточке написаны рукой самого Путина.

Стартовая цена лота — тысяча рублей, лидирующая ставка на момент выхода статьи — 2 800 рублей. Аукцион начнется 24 декабря.

В официальной биографии Путина на сайте kremlin.ru его должность в 1990-м году обозначена просто как «советник председателя Ленинградского городского совета».

Это не единственный подобный документ, выставленный на торги. Аукционный дом «Литфонд» сейчас собирает заочные ставки на печатную телеграмму на бланке Президента России, в которой Путин в 2004 году поздравил академика РАН авиаконструктора Ростислава Белякова с 85-летием. Торги по этому лоту назначены на 21 декабря, стартовая цена — 2 тыс. рублей.

На «Авито» за 139 тыс. рублей предлагают купить «оригинальную визитку» Путина, которая, как утверждает продавец, была получена его дедушкой в 2005 году. Имя действующего президента напечатано на белой карточке под золотым гербом России без указания должности. Продавец, отмеченный интернет-сервисом как «надежный», пишет, что «готов на любые проверки и анализы».

В декабре 2020 года в интернете продавали визитку Путина времен его работы в мэрии Санкт-Петербурга в 1990-х годах, а также фото, на котором действующий глава государства позирует со вторым президентом Украины (с 1994-го по 2005 год) Леонидом Кучмой. На снимке есть автографы обоих лидеров. За каждый лот просили по полмиллиона рублей.

В октябре 2019 года на «Авито» была выставлена еще одна визитка Путина времен его работы главой комитета по внешним связям мэрии Петербурга с установленной продавцом ценой в 2 млн руб.

В апреле 2019 года старую визитку Путина, аналогичную той, что сейчас продает Петербургский аукционный дом, пытались продать на сервисе «Юла» за 650 тыс. рублей. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тогда сказал РБК, что ему неизвестно, подлинная ли эта визитка.