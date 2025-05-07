В якутском городе Нерюнги сотрудники МЧС тушат пожар на углеобогатительной фабрике. В результате ЧП пострадали четыре человека, сообщает МЧС России.

На месте происшествия работают 58 специалистов и 15 единиц техники. Пожар локализован на площади 300 кв. метрах, уточнили в МЧС.

Как сообщили в пресс-службе компании «Якутуголь», причиной пожара стало возгорание метана. Все сотрудники предприятия эвакуированы, ведется ликвидация последствий.

«На месте происшествия работают пожарные расчеты. Четверым пострадавшим оказана медицинская помощь. Создана оперативная группа для расследования причин произошедшего», — говорится в сообщении.

По факту пожара прокуратура организовала проверку, в ходе которой будут установлены обстоятельства инцидента.

Региональное издание SakhaLife пишет, что в 8:00 утра (2:00 мск) произошел мощный взрыв на фабрике компании «Якутуголь». По данным Mash, на месте ЧП происшествия могут быть погибшие.