На Украине депутат взорвал боевые гранаты во время заседания сельского совета, сообщила украинская Национальная полиция в своем телеграм-канале. Инцидент произошел в здании Керецькивского сельсовета Мукачевского района Закарпатской области. В результате пострадали 26 человек, шестеро из них находятся в тяжелом состоянии.

Сообщалось, что подорвавший гранты депутат погиб, однако позднее в телеграм-канале полиции появился пост о том, что медики пытаются его реанимировать. Телеграм-канал «Политика страны» утверждает, что подрыв устроил депутат от партии «Слуга народа» Сергей Батрин. Об этом также писало украинское издание «УНИАН».

Правоохранители отмечают, что сообщение об инциденте поступило в 11:37 (12:37 мск). На кадрах, которые попали в сеть, видно, что мужчина зашел в кабинет, где проходило заседание. Через несколько секунд он перебил своих коллег вопросом: «А можно я?», после чего показал две гранаты и бросил их на пол. Спустя несколько секунд боеприпасы взорвались.

Как взрыв боевых гранат мог обойтись без жертв

Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой в разговоре с RTVI объяснил, что от летального исхода депутатов спасло только то, что они все сидели за столами.

«Осколки достали и ранили [депутатов] только частично, остальное на себя взяли деревянные перекрытия столов, стульев, кресел. Они считаются легкими укрытиями. Дело в том, что это граната наступательного боя, она предназначена для поражения противника вне укрытия», — подчеркнул Липовой.

По его словам, какие будут последствия для здоровья раненых, покажут только «время и медицина».

Возможные причины подрыва

Точные причины произошедшего пока неизвестны. Однако телеграм-канал «Политика страны» пишет, что за несколько дней до инцидента Сергей Батрин опубликовал видео, в котором негативно высказывался о действиях старосты общины: он критиковал распределение бюджета на 2024 год. По словам Батрина, в нем заложены 100 тыс. гривен для директора коммунального предприятия, но при этом не выделены деньги на решение проблем с водой в селе Кушница.

«[Мне] написали, что в Кушнице снова нет воды, пятый-шестой день. Я говорю обращаться к старосте, люди говорят: «К кому обращаться, если он за три года ничего не делает». Проблема не сегодня возникла, ей уже несколько лет», — объяснил депутат.

Батрин подчеркнул, что на протяжении длительного времени с проблемой воды в Кушнице борется не государство, а люди, которые «берут и делают все своими силами за свои деньги». При этом Батрин призвал местных жителей требовать от властей объяснений. «Нельзя это так оставлять, надо за себя бороться, тогда будет все хорошо», — подчеркнул депутат.

Среди прочего, в ролике Батрин упоминал заседание сельского совета, которое прошло 15 декабря. По данным «Политики страны», на нем депутаты утверждали бюджет на 2024 год. В видео Батрин указал, что члены совета делают это «не для людей».

«Политика страны» утверждает, что недовольства, озвученные в ролике, Батрин выражал и на самом заседании. За несколько минут до взрыва он ссорился с коллегами. Депутат был против увеличения зарплаты сельского главы и аргументировал свою позицию тем, что такие повышения нельзя производить во время боевых действий. Однако, как утверждает канал, другие члены совета не приняли его аргументы во внимание, после чего Батрин вышел из зала заседания и вернулся туда уже с грантами.

Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович в своем телеграм-канале со ссылкой на данные, которые «требуют уточнения», написал, что Батрин — получил инвалидность на службе и «пробивал социальную помощь, в том числе себе». «Его не захотели слушать, он нашел способ привлечь к себе внимание. <…> Это — цена за утерю смысла и достоинства. Будет хуже, и хуже, и снова хуже, пока этот смысл не будет найден и мы не вернем себе достоинство», — отметил Арестович.

Аналогичную полицию выразил и Сергей Липовой в разговоре с RTVI. Он предположил, что подрывы гранат, массовые расстрелы «и другие инциденты с применением оружия в качестве окончательного аргумента в тех или иных спорах» на Украине будут происходить постоянно. Кроме того, генерал-майор обратил внимание на то, что по территории Украины «гуляет» огромное количество оружия и боеприпасов.

«Бесконтрольно любой может приобрести орудие, выменять и так далее. В каждой семье, в каждом доме, особенно в Западной Украине, это уже обязательный атрибут», — сказал он.

На месте происшествия продолжают работать все профильные службы, следственно-оперативная группа полиции, взрывотехники и криминалисты. Кроме того, Служба безопасности Украины (СБУ) будет расследовать произошедшее как террористический акт (ч. 1 ст. 258 УК Украины). Полиция квалифицировала происшествие по ч. 1 ст. 263 («Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами»).