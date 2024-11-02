Украина будет иметь собственные баллистические и крылатые ракеты уже в середине 2025 года. Такое мнение выразил директор украинского государственного предприятия «Спецтехноэкспорт» Алексей Петров в интервью украинскому изданию «Обозреватель».

По его словам, в направлении развития собственного производства «движется и государство, и, наконец, частный сектор».

«И это было разумное решение снять монополию на ракетную отрасль. Поэтому я думаю, что свои ракеты уже такие, скажем, крылатые и баллистические, у нас будут до середины 2025 года», — сказал Петров.

Глава украинского предприятия добавил, что уже наблюдал за летными испытаниями подобных ракет. По его словам, «результаты есть».

Комментируя заявление Петрова, российский военкор Александр Коц усомнился, что Украина сможет самостоятельно завершить разработку такого оружия в обозначенные сроки. Он отметил, что для серийного выпуска таких ракет нужны «технологии, производственные мощности и специальные полигоны, которых у незалежной нет».

«Но не исключено, что заявление Петрова — дымовая завеса, чтобы прикрыть тайные поставки западных дальнобойных ракет, на которые нанесут украинскую маркировку и будут бить ими по целям в глубине территории России», — утверждает Коц.

В конце августа президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении испытаний первой баллистической ракеты собственного производства, но не привел деталей из-за секретности. Участвовавший в создании этих ракет специалист сообщил Associated Press, что это «совершенно новая разработка», стартовавшая в феврале 2023 года. По его словам, ракета снабжена твердотопливным ускорителем и реактивным двигателем, а ее стоимость составляет менее $1 млн.