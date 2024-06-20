Министерство внутренних дел (МВД) Украины объявило в розыск российских бизнесменов Аркадия и Игоря Ротенбергов. Об этом свидетельствуют данные на портале ведомства.

В материалах дела говорится, что Ротенбергов разыскивают по уголовным статьям:

— финансирование действий, направленных на захват государственной власти и изменение границ страны;

— отмывание доходов, полученных преступным путем;

— уклонение от уплаты налогов.

За финансирование действий, направленных на изменение государственного строя, на Украине грозит до семи лет лишения свободы.

На сайте МВД также указано, что бизнесмены скрываются от органов досудебного расследования якобы еще с 17 августа 2022 года.

В 2023 году Украина конфисковала и национализировала активы компаний, принадлежащие Ротенбергам. Речь шла о киевском торговом центре «Ocean Plaza». Украинские издания писали, что Аркадий Ротенберг владеет ТЦ в Киеве через компанию «ИС «Лыбидь».

Аркадий Ротенберг и его сын Игорь находятся под действием западных санкций.

В среду, 19 июня, европейский суд отклонил иск Аркадия Ротенберга, который пытался оспорить введенные против него санкции. Кроме того, судья обязал Ротенберга оплатить судебные расходы.