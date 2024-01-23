Власти Новомосковска Днепропетровской области Украины приняли решение переименовать город в Новую Самарь. Об этом рассказал мэр города Сергей Резник в своем телеграм-канале.

Инициативу о переименовании населенного пункта рассматривали на внеочередной сессии городского совета 23 января.

«Было принято решение о представлении на рассмотрение Верховной Рады Украины названия Новая Самарь как нового для нашего города. Окончательное решение будет принято депутатами Верховной Рады», — написал Сергей Резник.

По информации телеграм-канала «Политика Страны», среди вариантов нового названия города рассматривались также Самар и Присамарск.

В свою очередь, доктор исторических наук, профессор кафедры истории Днепровского национального университета Владимир Ващенко счел вариант с переименованием города в Новую Самарь «новоделом». Он утверждает, что оно не встречалось в письменных источниках. Ващенко выступал за возвращение аутентичного названия города — Самар или Самарь, но местные депутаты к его мнению не прислушались.

С предложением переименовать город в рамках дерусификации мэр Сергей Резник выступил еще в конце октября 2023 года. В своем телеграм-канале он рассказал, что новое название смогут выбрать местные жители путем голосования. Среди вариантов нового названия тогда фигурировали Новосамарск, Самар и Новоселица.

Город Новомосковск расположен на правом берегу реки Самары — левого притока Днепра. Населенный пункт находится почти в 30 км от областного центра — города Днепр (бывший Днепропетровск).

После принятия Верховной Радой в 2015 году пакета законов о декоммунизации на Украине началась активная кампания в том числе по переименованию географических объектов, населенных пунктов и улиц.

Только за 2022 год украинские власти в 33 городах переименовали 2213 топонимов, сообщало издание «Страна». В Киеве на тот момент переименовали 237 топонимов: названий улиц, переулков, районов, бульваров, парков, скверов, площадей, озер и даже теплоходов.